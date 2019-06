Positives Echo auf die Wahl Jungs als Städtetagspräsident

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Die Wahl von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zum Präsidenten des Deutschen Städtetages hat in Sachsen positive Reaktionen ausgelöst. Er sei eine herausragende Persönlichkeit zur richtigen Zeit, sagte der Präsident des Landesverbandes Haus & Grund Sachsen, René Hobusch. Er sei der Oberbürgermeister einer Metropole in den neuen Ländern, die am dynamischsten wachse und gesamtdeutsch ticke. "Leipzig hat in den letzten 30 Jahren ein Auf und Ab des Wachsens, Schrumpfens und erneuten Wachsens erlebt und ist zuletzt zum Leuchtturm unter den deutschen Großstädten geworden", sagte Hobusch.

Auch der Sächsische Städte- und Gemeindetag begrüßte die Wahl. "Wir schätzen Jung als ebenso leidenschaftlichen wir durchsetzungsfähigen Interessenvertreter", sagte dessen Präsident und Oberbürgermeister von Hoyerswerda, Stefan Skora.

Mit Jung hat der Städtetag erstmals das Oberhaupt einer ostdeutschen Großstadt an seiner Spitze. Jung wurde am Donnerstag in Dortmund zum Städtetagspräsidenten für die kommenden zwei Jahre gewählt.