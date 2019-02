Hilfebus will in Leipzig Obdachlose unterstützen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig nimmt künftig ein Hilfebus für Obdachlose Fahrt auf. Vom Montag (18. Februar) an wird der Bus in der Messestadt unterwegs sein, um Bedürftige zu unterstützen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Die Obdachlosen erhalten neben heißen Getränken auch Schlafsäcke und Notfallrucksäcke. Zudem weisen die Mitarbeiter auf Übernachtungshäuser und Tagestreffs hin und übernehmen die Fahrten dorthin. Der Hilfebus wird Orte anfahren, an denen sich häufig Obdachlose aufhalten.

Die SZL Suchtzentrum gGmbH betreibt den Hilfebus im Auftrag der Stadt Leipzig. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen in der Straßensozialarbeit für Erwachsene in Leipzig. "Mit der Inbetriebnahme des Hilfebusses wird die Obdachlosenhilfe in Leipzig um ein weiteres aufsuchendes Angebot ergänzt", sagte Sozial-Bürgermeister Thomas Fabian (SPD). Ähnliche Hilfsangebote gibt es auch in anderen größeren Städten. In Berlin betreibt beispielsweise die Stadtmission einen Kältebus.