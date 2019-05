Eislers Geburtshaus: Wirkungsstätte für junge Komponisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Das Geburtshaus Hanns Eislers in Leipzig ist seit Montag eine Wirkungsstätte für junge Komponisten. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke übergab die Schlüssel der Geburtswohnung des Komponisten der DDR-Nationalhymne an den ersten Hanns-Eisler-Stipendiaten der Stadt, Gregor Forbes. Der 25-jährige Schotte kann für fünf Monaten kostenfrei in der Wohnung leben und erhält 5000 Euro. Er freue sich, dass er sich nun mehrere Monate auf die kompositorische Arbeit konzentrieren kann, sagte Forbes, der auch als Pianist und freischaffender Dirigent arbeitet. Eines seiner während dieser Zeit erschaffenen Stücke soll am 16. Oktober im Gewandhaus aufgeführt werden.

Eisler wurde 1898 in Leipzig geboren. Er lebte jedoch nur zwei Monate in der Messestadt. Er starb 1962 in Berlin.

Für die Sanierung der Geburtswohnung Eislers hat sich 2016 ein Verein stark gemacht. Gemeinsam mit der Stadt erwarb er das Haus und schuf eine Wirkungsstätte für junge Künstler. Die Ausschreibung für das zweite Hanns-Eisler-Stipendium sei bereits angelaufen, so ein Sprecher des Vereins. Im Oktober soll der Gewinner bekanntgegeben werden.