Carsharing etabliert sich in Thüringen nur langsam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen mangelt es beim Carsharing noch vielerorts an Parkmöglichkeiten im öffentlichen Raum. "In vielen Kommunen fehlen der Mut und der Wille, es ist immer wieder viel Überzeugungsarbeit nötig", sagte Torsten Bähr vom Verein Verkehrswende in Kleinen Städten. Dabei seien die Kommunen als Partner unverzichtbar, um Carsharing voranzubringen. Weil bislang eine entsprechende Regelung im Landesrecht fehle, seien die Bedenken aber teils sehr hoch.

Statistisch könne ein "geteiltes" Auto bis zu zwölf Autos im Stadtverkehr ersetzen, sagt Bähr. Das wirke sich positiv auf Verkehr und Parkplatzsituation aus. Nach Angaben des Verkehrsministeriums wird eine solche, auch im Koalitionsvertrag vorgesehene landesweite Regelung derzeit vorbereitet. Größter Anbieter von stationären Carsharing-Angeboten im Freistaat ist demnach die Firma TeilAuto, die vielerorts auch mit den Kommunen kooperiert.

An den vier Standorten von Teilauto in Erfurt, Jena, Weimar und Gotha nutzen dem Unternehmen zufolge jährlich insgesamt 5000 Kunden die 170 verfügbaren Fahrzeuge, landesweit stehen 100 Stellplätze zur Verfügung. Andere Anbieter sind unter anderen die Firmen app2drive, RegioMobil und mobeno in Nordhausen.