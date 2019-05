Burkhard Jung soll Präsident des Städtetages werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) soll neuer Präsident des Deutschen Städtetages werden. Auf der Hauptversammlung des kommunalen Spitzenverbandes im Juni soll der Leipziger Rathauschef für den Posten vorgeschlagen werden, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Freitag. Jung bestätigte die Personalie am Freitagmorgen. "Eine wirkliche Ehre für Leipzig und mich", schrieb er auf Facebook. Die Wahl des Präsidenten ist am 6. Juni in Dortmund geplant. Jung wäre der erste Oberbürgermeister einer ostdeutschen Kommunen an der Spitze des Städtetages.