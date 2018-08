27. Bachfesttage beginnen in Köthen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köthen (dpa/sa) - Mit einem Konzert zum Thema "Bachs Vorbilder" starten am Sonntag (16.30 Uhr) die 27. Köthener Bachfesttage. Das Programm verspricht in der Kirche St. Agnus, in der an diesem Mittwoch auch das offizielle Eröffnungskonzert erklingen soll, eine ungewöhnliche "musikalische Bildbeschreibung". Konzeptioniert und getextet hat das "Vorspiel" Intendant Folkert Uhde (53), der nach 2016 seine zweiten Bachfesttage in Köthen inszeniert. Mitwirkende sind unter anderem die Gambistin Hille Perl, die Sopranistin Dorothee Mields und das Ensemble The Age of Passions.

Hintergrund ist die Verehrung der Organisten und Komponisten Dietrich Buxtehude (1637-1707), Johann Adam Reincken (1623-1722) und Johann Theile (1646-1724) durch Johann Sebastian Bach (1685-1750). Inspiration für die Inszenierung ist das Gemälde "Musizierende Gesellschaft" des niederländischen Malers Johannes Voorhout (1647-1723). Die Bachfesttage dauern bis 2. September.