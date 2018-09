Ex-Minister Duin wird Chefkontrolleur der Kölner Stadtwerke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Der frühere NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) wird nach einem monatelangen Personalienstreit neuer Aufsichtsratschef der Kölner Stadtwerke. Das teilten Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) und Vertreter von Parteien und Arbeitnehmern in dem Gremium am Mittwochabend mit. Duin bringe als Ex-Minister die nötige Führungserfahrung mit, hieß es in einer Erklärung. Die Stadtwerke beschäftigen mehr als 12 000 Menschen.

Im Sommer war Reker als klare Favoriten für den Posten im Kontrollgremium der städtischen Gesellschaft bei der Wahl überraschend durchgefallen. Gewählt wurde der bisherige Vize Harald Kraus, der nach Medienberichten vor allem von Arbeitnehmervertretern unterstützt worden war. Nach der Wahl hatte es eine heftige Diskussion in der Stadt und viel Kritik an der Entscheidung gegeben. Nun stünden wieder Sachfragen im Vordergrund, heißt es in der Erklärung. Duin war von 2012 bis 2017 NRW-Wirtschaftsminister und davor fünf Jahre lang SPD-Landesvorsitzender in Niedersachsen.