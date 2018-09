Quarnebeck und Schleberoda erhalten Gold

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa) - Quarnebeck in der Altmark und Schlebenroda im Burgenlandkreis sind die Sieger des Landeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" 2018. Sie wurden von einer Bewertungskommission aus 13 Ortschaften in Sachsen-Anhalt ausgewählt. All diese Dörfer zeigten, wie lebenswert die ländlichen Räume seien, erklärte Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) am Sonntag in Burg. Quarnebeck und Schlebenroda werden Sachsen-Anhalt nun im Bundeswettbewerb 2019 vertreten.