Dienstältester hauptamtlicher Rathaus-Chef bald in Pension

Kirtorf (dpa/lhe) - Der Rekordhalter in Deutschlands Rathäusern geht in Ruhestand: Nach 42 Jahren beendet der bundesweit dienstälteste hauptamtliche Bürgermeister seine Amtsgeschäfte. Der im März 1977 zum Verwaltungschef von Kirtorf (Vogelsbergkreis) gewählte Ulrich Künz (CDU) wird am Samstag (18.00 Uhr) verabschiedet. Zu der Feier hat sich auch der aus Gießen stammende Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) angekündigt. Am Montag verrichtet Künz, der mittlerweile 68 Jahre alte Diplom-Verwaltungswirt, seinen letzten Diensttag und übergibt den Posten an Nachfolger Andreas Fey. Der ist SPD-Mitglied, trat bei der Wahl im Dezember aber als unabhängiger Kandidat an.

Künz' Bestmarke unter den hauptamtlichen Rathauschefs bestätigte der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Sprecher Alexander Handschuh sprach in Berlin von einer "außergewöhnlichen Lebensleistung". Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ulrich Künz ist ein Unikat als erfolgreicher Bürgermeister." Er sei sich immer treu geblieben. Bouffier und Künz kennen sich seit der Zeit in der Jungen Union, der CDU-Nachwuchsorganisation. Künz war auch langjähriger CDU-Kreisvorsitzender und Vorsitzender im Vogelsberger Kreistag.