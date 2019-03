Kommunen - Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Bau des "Kleinen Kiel-Kanals" kommt Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt deutlich teurer zu stehen als geplant. Die Kosten für das umstrittene Projekt betragen nach aktueller Kalkulation 18,7 Millionen Euro, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Ursprünglich war die Stadt von Kosten in Höhe von 11,5 Millionen Euro ausgegangen und hatte einen Puffer von einer weiteren Million Euro vorgesehen. Grund für den jüngsten Anstieg sind die Entsorgung leicht belasteten Bodenmaterials und höhere Kosten für den Bau der Freianlagen.

Mit dem Kanal wird eine Wasserverbindung zwischen Bootshafen und der Wasserfläche Kleiner Kiel geschaffen. Auf 170 Metern Länge und mindestens 9,5 Metern Breite entsteht eine künstliche Wasserfläche. Sie soll zum Verweilen einladen und Platz für Aktivitäten bieten.

Die Stadt erhofft sich davon eine Belebung der Innenstadt. Das südliche Becken ist bereits im Rohbau fertig und soll bis zu den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Kiel mit Wasser befüllt sein. Die Stahlbetonarbeiten am nördlichen Becken sollen bis zur Kieler Woche Ende Juni beendet werden. Der noch ausstehende Auftrag zur Installation der Wassertechnik soll bis Ende März vergeben sein. Bis zum Ende des Jahres soll der Kanal fertig werden.