Gutachten treibt Debatte über Land-Kommunen-Finanzen voran

Kiel (dpa/lno) - Der Verteilungskampf um die Finanzen zwischen dem Land und den Kommunen in Schleswig-Holstein geht in die entscheidende Phase. Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) informierte das Landeskabinett in Kiel am Dienstag über die Ergebnisse eines mit Spannung erwarteten Gutachtens zum kommunalen Finanzausgleich. "Eine derart umfangreiche wissenschaftliche Betrachtung ist in ganz Deutschland bislang einmalig", sagte Grote. Allerdings sähen die Gutachter selbst noch Erläuterungsbedarf, so dass die Ergebnisse noch nicht endgültig seien.

Laut Grote kamen die Gutachter unter anderem zu dem Ergebnis, "dass im betrachteten Referenzzeitraum von 2008-2016 sowohl das Land als auch die Kommunen unterfinanziert waren." Nach zwei Urteilen des Landesverfassungsgerichts von Anfang 2017 muss der Kommunale Finanzausgleich bis Ende 2020 neu geregelt werden.