Wohnungen: Städtetag fordert Tempo und Dauerhaftigkeit

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Deutsche Städtetag hat mehr Tempo und Beständigkeit beim Einsatz des Bundes gegen den Wohnungsmangel gefordert. "Die Wohnungsfrage treibt immer mehr Menschen um", sagte der Präsident des Städtetags, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU), am Mittwoch in Karlsruhe. In der nordbadischen Stadt hatten zuvor Präsidium und Hauptausschuss der Organisation getagt. Wohnungsmangel und steigenden Mieten seien längst nicht mehr auf Großstädte beschränkt. Aktuell wären etwa 400 000 neue Wohnungen pro Jahr nötig. Bund und Länder müssten sich verlässlich und langfristig auch für den sozialen Wohnungsbau engagieren, damit pro Jahr 80 000 bis 120 000 Sozialwohnungen gebaut werden könnten, forderte Lewe.