Karlsruhe geht mit neuen Mitarbeitern gegen Graffiti vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - In Karlsruhe kämpft eine neue "Soko Schmierfink" gegen die zahlreichen Farbschmierereien in der Stadt. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sagte am Donnerstag: "Es geht um klare Sachbeschädigung." Dieser wolle man konsequenter zu Leibe rücken. Zwei neu eingestellte Mitarbeiter sind montags bis freitags damit beschäftigt, Graffitis und Aufkleber zu entfernen.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der bekannt gewordenen Sachbeschädigungen durch Graffitis im ganzen Südwesten auf 9700 Fälle, laut Angaben des Innenministeriums in Stuttgart knapp 600 mehr als 2017. Spezielle Präventionsprojekte der Kommunen sorgten dafür, dass Delikte häufiger angezeigt wurden.

Gerhard Mauch, Experte für Ordnungsrecht beim Städtetag sagte: "Das Problem ist nach wie vor akut." Gerade vor der Europa- und der Kommunalwahl werde Graffiti auch mal als Werbemittel genutzt. Die beiden Mitarbeiter der Stadt Karlsruhe sind mit ihrer speziellen Reinigungsmaschine seit Februar im Einsatz.