OB soll durch Korruption Finanzvorteile bekommen haben

Ingolstadt (dpa/lby) - Durch illegale Absprachen bei Immobiliengeschäften soll sich der frühere Oberbürgermeister von Ingolstadt, Alfred Lehmann, finanzielle Vorteile in Höhe von etwa einer dreiviertel Million Euro verschafft haben. Dies geht aus der am Donnerstag vor dem Landgericht Ingolstadt verlesenen Anklage in einem Korruptionsprozess gegen Lehmann und zwei Mitangeklagte hervor. Der 68 Jahre alte CSU-Politiker wies in einer Erklärung alle Vorwürfe der Bestechlichkeit und Untreue zurück. "Ich habe stets im Interesse der Stadt und seiner Bürgerinnen und Bürger gehandelt", sagte er zum Auftakt des Prozesses.

Lehmann hatte laut Anklage den Verkauf öffentlicher Flächen so manipuliert, dass die gewünschten Käufer zum Zuge kamen. Als Gegenleistung soll der Rathauschef vergünstigte Studentenappartements und eine große Penthousewohnung erhalten haben. Der öffentlichen Hand soll durch die Immobiliengeschäfte ein Millionenschaden entstanden sein. Mit Lehmann müssen sich der Verantwortliche eines Bauträgers und eine weitere Immobilienkäuferin vor Gericht verantworten.

Lehmann war von 2002 bis 2014 OB in der oberbayerischen Großstadt. Die Strafkammer plant insgesamt 16 Verhandlungstage. Das Urteil könnte demnach am 10. Mai fallen.

Wegen ähnlicher Vorwürfe steht derzeit in Regensburg der aktuelle, aber suspendierte OB Joachim Wolbergs (SPD) vor Gericht. Es geht bei diesem Prozess um die Frage, ob bei der Vergabe eines Bauprojektes an ein Unternehmen Spenden an die Sozialdemokraten eine Rolle spielten.