Husum (dpa/lno) - Husum will "Fairtrade-Stadt" werden. Auf bunten Flyern wirbt die "Graue Stadt am Meer" deshalb zurzeit bei den Husumern, aber auch bei den heimischen Unternehmen, Vereinen und Schulen um Engagement und Beteiligung an dem Fairtrade-Projekt. Worum es geht? "Um fairen Handel", sagte Heike Lorenzen vom Bioladen "Ebbe und Flut". Dazu gehörten unter anderem gerechte Arbeitsbedingungen sowie soziale und umweltschonende Herstellungs- und Handelsstrukturen. Fairtrade-Städte gibt es in Deutschland seit zehn Jahren. In Schleswig-Holstein sind bislang 23 Kommunen als Fairtrade-Stadt zertifiziert worden.