Gothas Landrat übergibt Staffelstab an jüngsten Landrat

Husum (dpa/lno) - Er gibt den Staffelstab weiter: Der Landrat des Kreises Gotha hat einen "Staffelstab des jüngsten Landrats Deutschlands" an den designierte Landrat des Kreises Nordfriesland, Florian Lorenzen, geschickt. Lorenzen habe am Montag ein Paket vom Landrat des Landkreises Gotha (Thüringen), Onno Eckert, erhalten, das in Gotha produzierte Lebensmittel sowie den Staffelstab enthielt, wie der Kreis Nordfriesland am Dienstag mitteilte. Damit will Eckert als zurzeit jüngster Landrat Deutschlands den Angaben zufolge eine Tradition begründen. Der Stab soll stets an den jeweils jüngsten Landrat Deutschlands weitergegeben werden.

Diesen Titel hat Onno Eckert noch inne; am 18. Oktober, wenn Lorenzen die Amtsgeschäfte des Landrates in Husum übernimmt, geht er auf ihn über. Der 32-jährige Nordfriese freute sich über die Idee und sandte umgehend ein Paket mit nordfriesischen Spezialitäten nach Gotha. "Selbstverständlich werde ich die nagelneue Tradition fortführen und den Staffelstab sofort weitergeben, wenn jemand in noch jüngerem Alter zum Landrat oder zur jüngsten Landrätin gewählt wird", sagte Lorenzen.