Schuldenabbau: Rechnungshof untersucht Fortschritte

Hannover (dpa/lni) - Die finanziellen Risiken in den Haushalten der niedersächsischen Landkreise, Städte und Gemeinden beleuchtet der Kommunalbericht des Landesrechnungshofs. Deren Präsidentin Sandra von Klaeden wird ihn heute in Hannover (13.00 Uhr) mit vielen Praxis-Beispielen zu Fehlentwicklungen in den Kommunen präsentieren. Anhand von Beispielen sollen ihnen Vorschläge gemacht werden, wie sie den Haushaltsausgleich schaffen könnten und wo weitere Einsparpotenziale liegen. Niedersachsens oberste Kassenprüferin richtet den Blick dabei auch besonders auf den Gesamtsaldo der kommunalen Haushalte.