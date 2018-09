Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Zahlreiche Akrobaten, Tänzer, Schauspieler und Musiker verwandeln die Innenstadt von Hildesheim an diesem Freitag und Samstag beim "Pflasterzauber"-Fest wieder in eine Freiluftbühne. Mehr als 50 internationale Künstler aus 20 Ensembles zeigen an neun Plätzen zeitgenössischen Zirkus, Straßen- und Figurentheater, Tanzperformances sowie komödiantische und musikalische Darbietungen, wie das Stadtmarketing ankündigte. Das Festival, zu dem wieder tausende Besucher erwartet werden, wird bereits zum elften Mal organisiert. Die insgesamt mehr als 100 kostenlosen Aufführungen starten an beiden Tagen ab 16 Uhr und enden jeweils um 22.30 Uhr.