Zahl der Bürgerbegehren in Niedersachsen bleibt niedrig

Hannover (dpa/lni) - In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr 16 Bürgerbegehren gestartet worden. In fünf Fällen sei es danach zu einem Bürgerentscheid gekommen, teilte der Verein "Mehr Demokratie" mit. In diesem Jahr stehen drei Bürgerentscheide an, denen 2018 ein Bürgerbegehren vorangegangen war. So werden an diesem Sonntag im Landkreis Northeim die Bürger über den Erhalt eines Freizeitheims abstimmen. Im bundesweiten Vergleich ist die Zahl der Bürgerbegehren und -entscheide in Niedersachsen laut Verein niedrig. Die geringe Zahl in Niedersachsen hänge auch damit zusammen, dass Bürgerbegehren zu bestimmten Themen wie der Bauleitplanung nicht zulässig seien.