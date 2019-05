SPD will Hansmann als Schostok-Nachfolger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der frühere Finanzdezernent Marc Hansmann soll nach dem Willen der hannoverschen SPD Nachfolger des wegen Untreue angeklagten Oberbürgermeisters Stefan Schostok werden. Das gab der SPD-Stadtverband am Freitag in Hannover bekannt. Hansmann (48) war vor rund zwei Jahren in den Vorstand der Stadtwerke gewechselt. Schostok hatte in Folge einer Affäre um unzulässige Gehaltszulagen für Spitzenbeamte am Dienstag die Versetzung in den Ruhestand beantragt. Die CDU und die übrigen Parteien haben noch keinen Kandidaten für die Neuwahl des Oberbürgermeisters nominiert, die voraussichtlich im November terminiert wird.

Die Rathausaffäre erschüttert die SPD in einer ihrer Hochburgen in Niedersachsen. In Hannover hatten die Sozialdemokraten in der Nachkriegszeit bisher immer den Rathauschef gestellt. Wie SPD-Stadtverbandschef Alptekin Kirci sagte, setze die Partei mit Hansmann auf einen erfahrenen Verwaltungsexperten und ausgewiesenen Kenner der Stadt Hannover. "Wir wollen ganz klar sagen, dass wir hier einen Führungsanspruch haben und die Wahl auch gewinnen."

Hansmann präsentierte sich bei seiner Vorstellung als Macher und Lenker mit Sachkompetenz und Verwaltungserfahrung. "Der Oberbürgermeister muss Entscheidungen treffen und das werde ich", sagte er. "Ich glaube Hannover kann mehr als in den letzten zwei Jahren." Die Stadtverwaltung sei durch die Rathausaffäre um unzulässige Gehaltszuschüsse in eine Führungskrise geraten. "Das will ich ändern und das kann ich auch." Statt repräsentativer Auftritte wolle er die Rathausarbeit zu seinem Schwerpunkt machen. "Die Basis ist eine gut funktionierende Stadtverwaltung."

Als Schwerpunkte seiner Arbeit für den Fall einer Wahl zum Oberbürgermeister benannte Hansmann die Bekämpfung der Kinderarmut, bessere Bildungs- und Betreuungsangebote sowie Investitionen in den Wohnungsbau sowie die Umweltpolitik.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche Anklage wegen schwerer Untreue gegen Schostok sowie seinen bisherigen Bürochef und den suspendierten Kultur- und früheren Personaldezernenten der Landeshauptstadt erhoben. Insgesamt geht es um rund 64 000 Euro an Zuschlägen für den Bürochef des Oberbürgermeisters und für den früheren Feuerwehrchef. Der Oberbürgermeister soll von der Unzulässigkeit der Zulagen erfahren haben, ohne die Zahlungen in dem Moment zu stoppen. Schostok bestreitet das. Wie Hansmann sagte, habe er in seiner Zeit als Kämmerer mit dem Gewähren von Zulagen nichts zu tun gehabt.