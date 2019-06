Sichere Abstellplätze sollen Fahrraddiebstahl eindämmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Angesichts hoher Diebstahlzahlen richten immer mehr Städte in Niedersachsen sichere Fahrradparkanlagen ein. Boxen, in denen Fahrräder eingeschlossen werden, entstehen vor allem in Wohngebieten und an den Bahnhöfen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des Weltfahrradtags (3. Juni) ergab. "Die Abstellplätze müssen dringend weiter ausgebaut werden", sagte Nadine Danowski vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club. In Niedersachsen wurden im vergangenen Jahr rund 32 000 Fahrräder gestohlen. Die Zahl sank zwar im Vergleich zum Vorjahr um 1500, jedoch stieg die Schadenssumme auf etwa 14,3 Millionen Euro, weil immer mehr hochwertige Elektrofahrräder gestohlen werden.