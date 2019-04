Rathausaffäre: Schostok will nächste Woche Konsequenz ziehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der nach einer Untreueanklage unter massiven Druck geratene Oberbürgermeister von Hannover, Stefan Schostok (SPD), will am kommenden Dienstag Konsequenzen aus der Rathausaffäre ziehen. "Ich nehme fehlendes politisches Vertrauen wahr, ich nehme das sehr ernst", sagte Schostok am Donnerstag zu Beginn einer Ratssitzung der Landeshauptstadt. Mit den Vorsitzenden aller Ratsfraktionen wolle er am Dienstag nach "neuen Wegen" suchen und "Konsequenzen nennen". "Ich werde mit einer sehr klaren Position auf Sie zukommen." Ob dies der von CDU, FDP und Grünen zum Start der Ratssitzung erneut geforderte Rücktritt sein wird, sagte er nicht.