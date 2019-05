Polizei rechnet mit vielen Einsätzen am Himmelfahrtstag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Polizei stellt sich an Christi Himmelfahrt (Donnerstag) auf zahlreiche Einsätze ein. Am sogenannten Vatertag wird eine Vielzahl alkoholisierter Ausflügler erwartet. Polizei und Rettungsdienste befinden laut Landeskriminalamt im Dauereinsatz, weil Massen von jungen Menschen von morgens bis abends exzessive Trinkgelage veranstalten. Viele Jugendliche würden beim Alkoholkonsum am Vatertag ihre Grenzen überschreiten. An diesem Tag werden demnach bis zu 180 Prozent mehr Jugendliche in die Notaufnahmen gebracht als im Jahresschnitt. Die Polizei will Pöbeleien und Schlägereien von Beginn an unterbinden.