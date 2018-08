Innenminister beginnt Disziplinarverfahren gegen Schostok

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Das niedersächsische Innenministerium hat in der sogenannten Rathausaffäre in Hannover ein Disziplinarverfahren gegen Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) eingeleitet. "Es wurde festgestellt, dass beim Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen", teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Zuvor hatte die "Neue Presse" berichtet.

In der Rathausaffäre geht es um unzulässige üppige Gehaltszuschläge für Spitzenbeamte. Unter anderem soll Schostoks Büroleiter solche Zahlungen kassiert haben. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt in der Sache wegen Untreue, auch gegen Schostok. Dieser sagte am Mittwoch laut einer Mitteilung der Stadt, das Disziplinarverfahren sei "eine zu erwartende Formsache": "Entscheidend bleiben weiterhin die sorgfältigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, von denen ich überzeugt bin, dass sie unvoreingenommen und fair durchgeführt werden."

Formal wurde das neu eingeleitete Disziplinarverfahren zunächst erst einmal ausgesetzt, so lange die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen.