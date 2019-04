Hannovers OB Schostok hält trotz Untreue-Anklage an Amt fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) hält trotz einer Anklage wegen schwerer Untreue an seinem Amt fest. "Wie in den vergangenen Monaten werde ich weiterhin meine Verantwortung für die Landeshauptstadt Hannover als direkt gewählter Oberbürgermeister in vollem Umfang wahrnehmen", erklärte Schostok am Mittwoch. Er halte sich weiterhin für unschuldig. "Ich vertraue weiterhin der unabhängigen Justiz und werde alles zur Aufklärung beitragen." Dem Ausgang des Verfahrens sehe er zuversichtlich entgegen. Auch da ihm die Anklageschrift noch nicht vorliege, werde er sich zu Details im laufenden Verfahren nicht äußern.