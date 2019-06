Hannovers CDU-Führung will eigenen Kandidaten bei OB-Wahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Bei der Wahl eines neuen Oberbürgermeisters in Hannover will die CDU einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. "Wir werden am Montag einen Personalvorschlag des Kreisvorstands präsentieren, über den dann die Mitgliederversammlung der hannoverschen CDU entscheiden muss", erklärte am Samstag der CDU-Kreisvorsitzende Maximilian Oppelt der Deutschen Presse-Agentur. Angaben zu diesem Kandidaten wollte er noch nicht machen. Dabei soll es sich nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" und der "Neuen Presse" (Samstag) um den Ex-Vorstandschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), Eckhard Scholz (55), handeln.

Der im vergangenen Sommer bei VWN ausgeschiedene Manager soll Nachfolger des zurückgetretenen Oberbürgermeisters Stefan Schostok werden. Der hatte in Folge einer Affäre um unzulässige Gehaltszulagen für Spitzenbeamte erfolgreich seine Versetzung in den Ruhestand beantragt. Bisher hat von den Parteien nur der SPD-Stadtverband mit dem Ex-Finanzdezernenten Marc Hansmann (48) einen Kandidaten für die Neuwahl des Oberbürgermeisters nominiert, die voraussichtlich Anfang November terminiert sein wird. In der Nachkriegszeit haben bisher stets die Sozialdemokraten den Rathauschef in Hannover gestellt.