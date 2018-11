Kommunen - Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) - Die Bürgerschaft Stralsund entscheidet am heutigen Donnerstag über den möglichen Ankauf des einstigen Segelschulschiffes "Gorch Fock I". Das Schiff, das seit 2003 als Touristenattraktion an der Kaikante vor dem Ozeaneum liegt, ist dringend reparaturbedürftig. Dem Verein Tall Ship Friends fehlt das Geld für die Sanierung. Nun sollen die Bürgerschaftsmitglieder darüber entscheiden, ob die Stadtverwaltung Kaufverhandlungen mit dem Eigner-Verein weiterführt und das Schiff mit Fördergeldern sanieren soll. Das Einzelbürgerschaftsmitglied Michael Adomeit will, dass in der Stadt zu diesem umstrittenen Thema ein Bürgerentscheid durchgeführt wird. Dieser könnte - so Adomeits Antrag - zur Kommunalwahl 2019 stattfinden.