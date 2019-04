CDU-Chef Heintze fordert Partnerschaft mit britischer Stadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg sollte nach Ansicht der CDU eine Partnerschaft mit einer britischen Stadt eingehen. Unabhängig davon, wann, wie und ob der Brexit vollzogen werde, müsse Hamburg ein starkes Zeichen der Verbundenheit setzen und seiner besonderen Beziehung mit dem Vereinigten Königreich gerecht werden, erklärte der CDU-Landesvorsitzende Roland Heintze am Freitag in der Hansestadt. Die CDU werde einen entsprechenden Antrag an den Senat auf den Weg bringen. Eine breitgefächerte Expertenkommission solle eine geeignete Stadt auswählen und vorschlagen. Hamburg unterhält bereits Partnerschaften mit neun Städten weltweit. Im europäischen Ausland sind Marseille (Frankreich), Prag (Tschechische Republik) und St. Petersburg (Russland) Partnerstädte Hamburgs.