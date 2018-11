Aktuelle Statistik untersucht Hamburger Bevölkerung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Groß Flottbek, Othmarschen, Rotherbaum und Harvestehude gehen überdurchschnittlich viele Schüler auf Gymnasien, in Poppenbüttel sind mehr als ein Drittel aller Bewohner Senioren. Das geht aus den Hamburger Stadtteil-Profilen für das Jahr 2017 hervor, die das Statistikamt Nord am Dienstag veröffentlicht hat. In dem Bericht wertete das Amt auf rund 250 Seiten verschiedene Daten zu Bevölkerungsentwicklung, sozialen Strukturen und Infrastruktur in allen Hamburger Bezirken und Stadtteilen aus.

Erfasst wurde auch die Wohnsituation der Hamburger: Die größten Wohnungen befinden sich laut Bericht in Wohldorf-Ohlstedt und sind im Durchschnitt 140 Quadratmeter groß. Deutlich kleiner auf durchschnittlich 53 Quadratmetern wohnt man hingegen in Dulsberg. In dem nordöstlichen Stadtteil sind außerdem 43 Prozent der Haushalte mit Kindern Alleinerziehenden-Haushalte - circa 18 Prozent mehr als im Hamburger Durchschnitt.