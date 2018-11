Räumung von alternativem Hausprojekt in Halle abgebrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Polizei hat die Räumung eines besetzten Hauses in Halle abgebrochen. "Wir haben derzeit rechtliche Bedenken und werden darum die Vollzugshilfe nicht leisten können", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Damit habe man den Antrag der Gerichtsvollzieherin abgelehnt. Diese hatte die Räumung des von einem Verein besetzten Gebäudes in der Hafenstraße 7 ursprünglich für den Nachmittag angesetzt. Laut einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" bezog sich der Räumungsbescheid nur auf Vereinsmitglieder, nicht aber auf die restlichen Personen in dem "Hasi" genannten Gebäude.