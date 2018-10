Güstrow will Außenstandort der Bundesgartenschau werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Güstrow/Rostock (dpa/mv) - Güstrow (Landkreis Rostock) will Außenstandort der Bundesgartenschau (Buga) im Jahr 2025 in Rostock werden. Einen entsprechenden Beschluss habe die Stadtvertretung am Mittwoch gefasst und Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) beauftragt, Gespräche mit seinem Rostocker Amtskollegen aufzunehmen, bestätigte Schuldt am Donnerstag. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" berichtet. Güstrow sei schon bei der Buga in Schwerin 2009 Außenstandort gewesen, allerdings sei die Stadt von Anfang an im Konzept als solcher vorgesehen gewesen, sagte Schuldt. Gespräche mit Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) will er noch in diesem Jahr aufnehmen.

Der Buga-Koordinator der Hansestadt wollte zu dem Vorhaben am Donnerstag nichts sagen. Die Entscheidung liege beim Oberbürgermeister. Allerdings sehe das Konzept, mit dem Rostock den Buga-Zuschlag bekommen hatte, bisher keine Außenstandorte vor.