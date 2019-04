Muldeschifffahrt in Grimma startet in die Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grimma (dpa/sn) - Auf der Mulde in Grimma beginnt wieder die Schifffahrtssaison. Von diesem Mittwoch an sind die Schiffe "MS Katharina von Bora" und "MS Gattersburg" regelmäßig zwischen der Hängebrücke in Grimma, dem Kloster Nimbschen und der Schiffmühle Höfgen unterwegs. Von Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen legen die Schiffe jeweils zur vollen Stunde zu ihrer 30-minütigen Tour in Grimma ab. Auch die Seilfähre zwischen Nimbschen und Höfgen nimmt wieder den Betrieb auf. Die Tradition der touristischen Schifffahrt auf der Mulde geht auf das Jahr 1923 zurück.