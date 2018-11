Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/mv) - Der Ostdeutsche Sparkassenverband hat die Kleinstadt Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) als "Kommune des Jahres" in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Die Jury lobte vor allem die lebendige Altstadt. Landrat Stefan Sternberg (SPD), die künftige Bürgermeisterin Kathleen Bartels (SPD) und Stadtvertretervorsteher Dirk Dobbertin nahmen die Auszeichnung am Donnerstag in Potsdam entgegen, wie der Landkreis mitteilte.

Sternberg war Bürgermeister von Grabow, bis er vor wenigen Wochen Landrat wurde. Die 6200 Einwohner zählende Stadt sei auf Vorschlag der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin für den Preis nominiert worden.

Als "Unternehmen des Jahres" wurde die autosoft automation & software Günther Tausch GmbH aus Neubrandenburg geehrt. Das Unternehmen entwickelt Komplettlösungen unter anderem im Sondermaschinenbau. Verein des Jahres wurde der Förderverein Dorfkirchen in Not in MV. Seine Mitglieder setzen sich für die Sicherung und Erhaltung dieser markanten Baudenkmale ein.

Ein Sonderpreis der Zeitschrift "SUPERillu" ging an die Centogene AG aus Rostock. Das Unternehmen analysiert täglich 500 Blutproben von Patienten mit seltenen Erbkrankheiten. Ärzte aus der ganzen Welt wenden sich an Centogene, wie es hieß.