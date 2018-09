Sigmar Gabriel wird Ehrenbürger seiner Heimatstadt Goslar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) - Ex-Außenminister Sigmar Gabriel wird heute Ehrenbürger von Goslar. Zu dem Festakt in der Kaiserpfalz (19.00 Uhr) werden rund 500 Gäste erwartet. Die Laudatio auf den früheren SPD-Chef wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halten. Beide sollen sich im Anschluss in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Gabriel bekommt die Ehrenbürgerwürde, weil er seine Heimatstadt aus Sicht des Stadtrats nie aus den Augen verloren und sich stets für sie eingesetzt hat. Der frühere niedersächsische Ministerpräsident und Ex-Bundesumwelt- und -wirtschaftsminister wurde am 12. September 1959 in Goslar geboren. Er wohnt bis heute mit seiner Familie in der alten Kaiserstadt am nördlichen Harzrand.