Görlitz (dpa/sn) - Die neue Auflage des Görlitzer Projekts "Stadt auf Probe" hat begonnen. Seit Anfang Januar testen kreative Menschen das Leben in Deutschlands östlichster Stadt. Selbstständige und Freischaffende seien am ehesten in der Lage, sich eine "Auszeit" zu nehmen und könnten so die Stadt als Wirtschaftsstandort und potenziellen Arbeitsort ausprobieren, sagte Professor Robert Knippschild vom Interdisziplinären Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS). Zudem würde man an der Neiße Wohn- und Arbeitsräume finden, die es in Großstädten bald nicht mehr gebe.

Bis Juni 2020 können insgesamt 54 Familien oder Single-Haushalte jeweils vier Wochen lang kostenlos Wohn- und Arbeitsräume in Görlitz nutzen und so testen, ob für sie ein Umzug in Frage kommen könnte. 150 Bewerbungen für das Probewohnen in Kombination mit der Arbeit gingen ein. Zwei Drittel der Antragsteller leben derzeit in Großstädten im In- und Ausland. Unterstützt wird das IZS beim Projekt durch die Stadt Görlitz sowie zahlreiche lokale Initiativen und Netzwerke.