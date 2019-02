Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Nach Demonstrationen von Abtreibungsgegnern vor der Praxis der Gießener Ärztin Kristina Hänel will die Stadt "Schutzzonen" prüfen lassen. Die "Mahnwachen" der Aktivisten hätten Frauen verunsichert und ihnen den Zugang zu Beratungsangeboten erschwert, heißt es in einem Antrag, über den die Stadtverordnetenversammlung an diesem Donnerstagabend abstimmen soll. Der Magistrat wird darin aufgefordert, über die hessische Landesregierung klären zu lassen, ob ein Abstandsbereich von 150 Metern vor der Praxis sowie vor einer ebenfalls betroffenen Beratungsstelle eingerichtet werden kann.

Hänel setzt sich für eine Änderung des Abtreibungsrechts ein und wehrt sich gegen ihre Verurteilung zu einer Geldstrafe wegen eines Verstoßes gegen den Paragrafen 219a, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Der Bundestag soll im Lauf des Tages über eine umstrittene Reform des Paragrafen abstimmen.