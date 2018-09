Gera will Kulturhauptstadt 2025 werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Gera bewirbt sich um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025. Der Stadtrat habe das am Donnerstag mit großer Mehrheit beschlossen, teilte eine Stadtsprecherin mit. Die Stadt gelte vielleicht als Außenseiter, aber es gehe darum dabei zu sein, hieß es weiter. Das Kulturangebot solle dabei breit aufgestellt werden - und zum Beispiel Fankultur rund um Fußball einbeziehen. Auch weitere Städte haben angekündigt, sich um den Titel bewerben zu wollen.

Schon vor einem Jahr stand eine gemeinsame Bewerbung Geras zusammen mit Chemnitz und Nürnberg im Raum, die aber von den beiden anderen Städten abgelehnt wurde.

Den Titel verleiht die Europäische Union jährlich an Städte und Regionen, die durch besondere Konzepte ihre kulturellen Besonderheiten erfahrbar machen. Den Gewinnern winken neben Geld aus einem Kulturförderprogramm in der Regel auch mehr Besucher. Allerdings müssen die Städte selbst meist schon für den Bewerbungsprozess viel Geld in die Hand nehmen.