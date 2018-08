Freiberg: Vereinbarung zur Flüchtlingsverteilung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiberg (dpa/sn) - Gut ein halbes Jahr nach dem Stadtratsbeschluss zum Zuzugsstopp für anerkannte Flüchtlinge haben die Stadt Freiberg und das Landratsamt Mittelsachsen eine Vereinbarung dazu getroffen. Danach sei vorgesehen, dass künftig "alle zulässigen Maßnahmen zu prüfen" seien, um "eine überproportionale Inanspruchnahme der Stadt Freiberg" zu verhindern. Diese Vereinbarung sei mit der Landesdirektion abgestimmt, teilte die Stadt Freiberg am Freitag mit.

Zuvor hatten Landrat Matthias Damm (CDU) und Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) die Abmachung unterschrieben. Der im Februar bei der Landesregierung eingereichte Antrag zur Zuzugsbeschränkung sei damit hinfällig, teilte die Stadt mit. Die Verteilung solle sich nicht auf bestimmte Kommunen im Landkreis konzentrieren, sagte der Landrat.

Freiberg hatte beklagt, mehr als andere Städte durch die Zuweisung anerkannter Flüchtlinge beansprucht zu sein. Dadurch sei man an die Kapazitätsgrenzen beispielsweise bei Kitaplätzen gestoßen. Nach Angaben vom Februar wohnten in Freiberg rund 2000 Flüchtlinge und Asylsuchende. Dies seien fünf Prozent der Einwohner und zugleich rund 70 Prozent der Asylsuchenden im Landkreis Mittelsachsen gewesen.

"Ich bin sehr froh für meine Stadt, dass wir mit dem Landkreis eine gute Basis gefunden haben", sagte Krüger am Freitag. Landrat Damm betonte, man sei für die Belange Freibergs sensibilisiert und handele bereits seit Oktober entsprechend. "Dies ist jetzt auch schriftlich festgehalten, darüber hinaus dokumentiert die Vereinbarung die notwendige und enge Zusammenarbeit mit der Stadt in diesem Bereich", fügte der Landrat an.