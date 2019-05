Wahl in kreisfreien Städten Brandenburgs ruhig angelaufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Bei freundlichem Wetter sind die Kommunal- und Europawahlen in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) ruhig angelaufen. Über die Wahlbeteiligung in Brandenburg war am Mittag noch nichts bekannt. Einen ersten Zwischenstand wollte Landeswahlleiter Bruno Küpper gegen 15.00 Uhr bekannt geben. Er rechnet mit einer deutlich höheren Zahl an Briefwählern. Wegen vieler Bewerber auf den Stimmzetteln muss nach seinen Angaben mit möglichen Wartezeiten vor den Wahlkabinen gerechnet werden.

In einem Wahllokal im Norden von Potsdam herrschte am Sonntagvormittag einiger Betrieb, aber kein übergroßer Andrang. Auch in Frankfurt (Oder) könne man nicht von einem Ansturm auf die Wahllokale sprechen, wie Kreiswahlleiter Eyke Beckmann, der Deutschen Presseagentur sagte. Längere Schlangen habe es zunächst nicht gegeben.

Ähnlich äußerte sich der Stadtsprecher von Cottbus, Jan Gloßmann. Zahlreiche Menschen nutzten das Wetter vermutlich für Ausflüge und würden erst am späteren Nachmittag wählen gehen, sagte er. "Außerdem haben wir in Cottbus einen vergleichsweise hohen Anteil an Briefwählern." Deshalb gebe es nicht den ganz großen Andrang.

Rund zwei Millionen Menschen im Land sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Abgestimmt werden kann über die Zusammensetzung des EU-Parlaments sowie von Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen. In 264 Gemeinden wird zudem ein Bürgermeister gewählt. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.