Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt hat ihre Feierlichkeiten zur Eröffnung der wieder aufgebauten Altstadt fortgesetzt. Geplant waren am Sonntag unter anderem Musik- und Theateraufführungen auf dem Römerberg und am benachbarten Mainufer. Dort wurde bereits an beiden Tagen zuvor friedlich gefeiert. Nach Polizeiangaben waren am Samstag etwa 150 000 Menschen gekommen, um die wieder aufgebaute Altstadt in Augenschein zu nehmen.

Mit einer solchen Zahl sei auch für Sonntag zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher mit Blick auf das sonnige Herbstwetter. Auf einer Fläche von sieben Hektar wurden in den vergangenen Jahren zwischen Dom und Römer 35 Häuser zum Teil originalgetreu wiederaufgebaut. Das Ergebnis ist umstritten. Auf dem Areal stand vorher das Technische Rathaus, das abgerissen wurde. Die Frankfurter Altstadt wurde 1944 im Bombenhagel der Alliierten fast komplett zerstört.