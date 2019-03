Frankfurt: Über 160 Millionen Euro Minus für 2019 geplant

01. März 2019 12:42 Kommunen - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Haushalt der Stadt Frankfurt sieht für dieses Jahr erneut ein Millionen-Defizit in deutlich dreistelliger Höhe vor. Ein Minus von mehr als 160 Millionen Euro sei eingeplant, berichtete die Stadt Frankfurt nach der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend. Das Finanzloch solle durch Rücklagen gestopft werden. An Ausgaben seien rund vier Milliarden Euro geplant.

Wie hoch das Defizit für das vergangenen Jahr ausfiel, soll im April mitgeteilt werden. Im Plan standen rund 178 Millionen Euro, wie die Stadt mitteilte. Die größten Ausgaben werden in den Bereichen Bildung und Soziales getätigt, mit jeweils etwas mehr als 30 Prozent am Gesamtaufkommen.

Die Opposition im Rathaus hatte jüngst die Ausgabenpolitik der Dreier-Koalition aus CDU, SPD und Grünen kritisiert. Das Bündnis hatte vor kurzem beschlossen, dass Heranwachsende unter 15 Jahren nun kostenlos in Frei- oder Hallenbäder kommen. Mit dem Angebot - das auch für Kinder und Jugendliche außerhalb Frankfurts gilt - sollen wieder mehr Kinder und Jugendliche zum Schwimmen gebracht werden.