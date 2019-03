Entschluss zu Frankfurter Radentscheid erneut vertagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Entscheidung über ein Bürgerbegehren für mehr und sicherere Radwege in Frankfurt ist erneut vertagt worden. Möglicherweise werde sie nun in der nächsten turnusgemäßen Magistratssitzung in zwei Wochen fallen, teilte ein Sprecher des zuständigen Dezernats am Freitag mit. Schon im Januar hatte sich die aus CDU-, SPD- und Grünen-Politikern bestehende Stadtregierung nicht einigen können, ob sie den Radentscheid für rechtlich zulässig hält oder nicht. Zugleich wurden Gespräche mit den Initiatoren begonnen.

Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) hatte Mitte Januar erklärt, es müsse davon ausgegangen werden, dass der Radentscheid formal nicht zulässig sei. Die Grünen forderten aber, es müsse eine weitere rechtliche Stellungnahme eingeholt werden. Die Initiatoren des Radentscheids hatten im vergangenen Sommer rund 40 000 Unterschriften und damit weit mehr als erforderlich eingereicht.

Heiko Nickel vom Radentscheid forderte am Freitag Klarheit darüber, welche juristischen Hürden genau vorlägen, so dass über einen etwaigen weiteren Versuch entschieden werden könne. Die Gespräche mit der Stadt liefen konstruktiv. Es lägen konkrete Vorschläge über einen Radwegeausbau an zehn großen Frankfurter Straßen auf dem Tisch, nun müssten die Vertreter der Stadt dazu Stellung beziehen.

Auch in Kassel und Darmstadt setzten sich Initiativen mit Radentscheiden für ein besseres Radwegenetz ein. In beiden Städten wurden die Vorhaben aber für rechtlich nicht zulässig erklärt. In Darmstadt begannen ebenfalls Gespräche mit den Initiatoren.