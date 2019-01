In Flensburg parken Ehrenamtler im Einsatz kostenlos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg/Kiel (dpa/lno) - Ehrenamtlich engagierte Menschen im Einsatz können in Flensburg auf gebührenpflichtigen Parkplätzen kostenlos parken. Diese im April 2017 zunächst befristet eingeführte Maßnahme sei nun dauerhafter Bestandteil der Ehrenamtsförderung, teilte die Stadt mit. Flensburg sei mit dieser Maßnahme Vorreiter und auch Vorbild für zahlreiche andere Kommunen geworden: "Uns haben viele Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet erreicht", sagte ein Stadtsprecher. In Schleswig-Holstein ist Flensburg zumindest unter den größeren Städten die einzige, die das frei Parken für Ehrenamtler möglich macht, wie eine Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Stadtverwaltungen in Kiel, Lübeck, Neumünster und Norderstedt ergab.