Wegfall von Straßenausbaubeiträgen ab 2015 unwahrscheinlich

Erfurt (dpa/th) - Der kurzzeitig ins Gespräch gekommene Wegfall der Straßenausbaubeiträge für Grundstückseigentümer in Thüringen bereits rückwirkend zum 1. Januar 2015 ist unwahrscheinlich geworden. Der frühere Termin berge hohe verfassungsrechtliche Risiken, hieß es am Donnerstag aus der rot-rot-grünen Regierungskoalition und von der oppositionellen CDU.

Zuvor hatten sich Landtagsabgeordnete von Linker, SPD und Grünen mit Vertretern der CDU-Fraktion und des Gemeinde- und Städtebundes zu Beratungen getroffen. Danach zeichnet sich nun ein Gesetzentwurf mit der seit längerem diskutierten, ebenfalls rückwirkenden Abschaffungsfrist 1. Januar 2019 ab.

Das bedeutet, dass die Zahlungen nur nach Bauarbeiten fällig werden, die vor diesem Termin beendet wurden. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass der 1. Januar 2019 die rechtlich sicherste Lösung ist", sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Scheerschmidt nach dem Treffen. Eine um vier Jahre längere Rückwirkungsfrist sei mit den meisten rechtlichen Problemen verbunden, äußerte der Linken-Abgeordnete Frank Kuschel.

Im Auftrag der Koalitionsfraktionen hatte das Thüringer Innenministerium zwei Varianten eines Gesetzentwurfs erarbeitet: eine mit dem Termin 2015 und eine mit dem Termin 2019. Das Ende der umstrittenen Zahlungen ab 2019 wird den Landeshaushalt Kuschel zufolge jährlich mit rund 23,7 Millionen Euro belasten, weil das Land die Einnahmeverluste der Kommunen ausgleichen soll.

Problematisch bei einer Neuregelung ist nach Angaben der Abgeordneten, dass die Kommunen vier Jahre Zeit für die Zustellung der Beitragsbescheide haben. Dadurch könnten auch nach der offiziellen Abschaffung noch Zahlungsaufforderungen aus früheren Jahren in den Briefkästen der Anlieger landen, was diese dann womöglich als ungerecht empfinden.

Dieses Problem sieht auch Grünen-Fraktionschef Dirk Adams. Nach Abwägung aller Aspekte plädiere seine Fraktion aber für den ursprünglich diskutierten Termin 2019. Auch der CDU-Abgeordnete Jörg Geibert warnte vor "eklatanten" verfassungsrechtlichen Risiken eines früheren Termins.

In den Fraktionen laufen jetzt weitere Abstimmungen über den Gesetzentwurf. Am 9. Mai ist die erste Lesung im Landtag geplant, danach soll das Gesetz in Anhörungen in den Ausschüssen beraten werden. Ein Beschluss über die Abschaffung der bei Bürgern unpopulären Zahlungen ist noch vor den Landtagswahlen im Oktober geplant.