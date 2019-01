Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Vor den anstehenden Kommunalwahlen in Thüringen hat der Verein "Mehr Demokratie" die seit Jahren von Parteien praktizierten Kandidaturen von Bürgermeistern und Landräten für Gemeinderäte und Kreistage kritisiert. Laut der Thüringer Kommunalordnung sei es Bürgermeistern und Landräten nicht erlaubt, auch Mitglieder der jeweiligen Parlamente zu sein, erklärte der Landesverband des Vereins am Sonntag. Sie dennoch zu nominieren, sei Wählertäuschung und inakzeptabel. Immer wieder nutzten Parteien bei Kommunalwahlen die Popularität von Bürgermeistern oder Landräten, um möglichst viele Stimmen zu gewinnen. Weil diese Politiker ihr Mandat nicht antreten dürfen, sorge dies für Verzerrungen bei der Sitzverteilung in den Kommunalparlamenten. Der Verein kritisierte, die rot-rot-grüne Landesregierung habe es versäumt, derartige Scheinkandidaturen rechtzeitig vor den diesjährigen Kommunalwahlen gesetzlich zu unterbinden. In Thüringen werden am 26. Mai neue Kommunalparlamente gewählt.