Neue Broschüre führt durch alternative Kulturzentren

Weimar (dpa/th) - Mit "Pappe, Peng und Paradiese" ist seit Dienstag ein neuer Reiseführer für die alternative Kulturlandschaft Thüringens fernab der großen Museen und Theatern erhältlich. Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Thüringen (LAG) fasst darin auf 180 Seiten 72 Einrichtungen in ganz Thüringen zusammen. Dazu zählen etwa das Jugendclubhaus Nordhausen, der Verein Pößneck Alternativer Freiraum (PAF), aber etwa auch das Auerworld Festival in Auerstedt, die Kulturbaustelle Suhl, Spielstätten kleinerer Theatergruppen oder Bürgerradios und vieles mehr.

"Bisher gab es keine Übersicht über die Einrichtungen", sagte LAG-Sprecher Thomas Putz. Mit dem Reiseführer sollen Menschen daher auch für sie bisher unbekannte Angebote entdecken können. Die kostenlose Broschüre erscheint zunächst in einer Auflage von 2000 Stück. Sie soll auch unter anderem in verschiedenen Einrichtungen in den Regionen ausgelegt werden, ist aber auch im Internet abrufbar.