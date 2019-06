Millionenförderung für Fußgängerbrücke in Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Bau einer barrierefreien Brücke für Fußgänger und Radfahrer in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofs wird mit rund 5,7 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Einen entsprechenden Bescheid übergab am Montag Thüringens Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) an Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). Das teilte das Ministerium mit. Baubeginn für das Vorhaben soll Ende 2018 sein, die Fertigstellung ist für April 2021 vorgesehen. Insgesamt soll die Brücke etwa 8,6 Millionen Euro kosten.

Das sogenannte Promenadendeck verbindet nach der Fertigstellung das künftige Erfurter Stadtquartier ICE-City mit der Innenstadt. Die derzeit dort noch bestehende Brücke weist den Angaben zufolge gravierende Bauschäden auf, ist nicht barrierefrei und zu schmal für die künftigen Nutzungsansprüche. Die Stadt Erfurt hatte für das Projekt "Promenadendeck" einen Wettbewerb ausgelobt und 2017 den Siegerentwurf gekürt.