Mehr Technik für Winterdienst auf Bundes- und Landesstraßen

Erfurt (dpa/th) - Thüringen hat bereits begonnen, sich für den Winterdienst bei Schnee und Frost zu rüsten. Verkehrsministerin Birgit Keller (Linke) sieht das Land gut vorbereitet. "Durch den schrittweisen Einsatz neuer Techniken optimieren wir und unsere Partner den Streusalzverbrauch und die Kosten für den Winterdienst", sagte Keller der Deutschen Presse-Agentur.

So sollen dann häufiger Fahrzeuge unterwegs sein, die eine Solelösung auf die Straßen sprühen. So soll das Zufrieren verhindert werden. Der Einsatz der Sole ist nur bei Temperaturen über minus sechs Grad Celsius möglich. Zudem wird nach Angaben des Verkehrsministeriums in diesem Winter auch mehr Räumtechnik auf den Bundes- und Landesstraßen des Freistaats - die Autobahnen nicht miteingerechnet - im Einsatz sein als zuletzt.