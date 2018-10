Linke will Beiträge zum Straßenausbau ab Januar aussetzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach Vorstellungen der Linke-Fraktion sollen Bürger in Thüringen schon von 2019 an keine Beiträge mehr für den Straßenausbau zahlen müssen. Das ab Januar geltende Gesetz könne per Moratorium vorübergehend ausgesetzt werden, sagte der kommunalpolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Frank Kuschel am Montag in Erfurt. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" darüber berichtet.

Anwohner müssen im Freistaat bislang Gebühren an die Kommunen zahlen, wenn an ihrem Grundstück eine Straße gebaut oder saniert wird. Vergangenes Jahr hatte die Landesregierung beschlossen, dass wohlhabende Kommunen ab 2019 darauf verzichten können. Nun aber will die Koalition aus Linke, SPD und Grüne die Beiträge am liebsten ganz abschaffen, wie Vertreter von Rot-Rot-Grün bereits mehrfach signalisierten. Vor allem Vertreter von Grünen und Linken hatten in der Vergangenheit auf eine schnelle Lösung - möglichst noch vor 2019 - gedrängt.

Allerdings scheint eine Gesetzesänderung bis Ende des Jahres nicht mehr möglich zu sein, weil die SPD noch ein Gutachten abwarten will. Es soll Mitte Januar vorliegen, wie es aus Kreisen der Koalition am Montag hieß.