Land spendiert Zuschüsse zum Umbau von Kleinkläranlagen

Erfurt (dpa/th) - Für mehrere Tausend Besitzer von Kleinkläranlagen ohne Anschluss an die kommunale Abwasserentsorgung könnte ein Umbau interessant werden. Hintergrund sind neue Zuschüsse des Landes. Damit will das Umweltministerium die Abwassersituation in Thüringen auf einen modern-ökologischen Stand bringen. Eine entsprechende Förderrichtlinie sei seit Montag in Kraft, teilte das Ministerium mit. "Die neue Förderrichtlinie ist Teil unseres Abwasserpakts mit dem Gemeinde- und Städtebund. Damit setzen wir jetzt die faire Kostenverteilung bei Abwasseranschlüssen auf dem Land um", so Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Die möglichen Zuschüsse, die etwa bei den Abwasserzweckverbänden zu beantragen sind, variieren nach Art des Umbaus und der Anlage.